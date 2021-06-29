"Велике будівництво": на Миколаївщині закінчують капремонт "бетонки"

Підрядник, що капітально ремонтує 8-кілометрову ділянку дороги Н-14 у Миколаївській області від межі з Кіровоградською, почав влаштовувати важкий цементобетон завтовшки 26 см. Таким чином будівельники перейшли до облаштування фінішного шару «одягу» бетонної дороги, повідомляє УНИАН.

Ремонт дороги триває за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».



Перед влаштуванням бетонного шару підрядник стабілізував дорожнє полотно негашеним вапном та цементом до досягнення потрібного рівня пружності та влаштував шар відсіву та пісного бетону для посилення основи.

Бетонне покриття вважається більш надійним, ніж асфальтобетонне. Для південного регіону, де розташовані морські порти, до яких прямує значна кількість великовагового транспорту з усієї країни, це має особливе значення.

Цементобетонну суміш для дороги виготовляють на розташованому неподалік від місця робіт – на заводі у селі Возсіятське. Її якість перевіряється двічі — спочатку атестованою лабораторією на заводі, потім безпосередньо перед укладанням на дорозі.

Траса Н-14 починається в Олександрівці, проходить через Кропивницький і тягнеться до Миколаєва. Стан цієї дороги національного значення оцінюється як аварійний. По завершенні робіт це буде повноцінна траса європейського рівня.