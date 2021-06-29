Британський солдат показав сніданок в українській їдальні

Нещодавно в мережі розгорівся скандал після публікацій фото порцій їжі, якою нібито годують українських бійців на полігоні. Багато користувачів порівняли її з "кормом для свиней". Але чи насправді бійців ЗСУ "напихають" перловкою зі скибочкою томата? Ні, звичайно ж, повідомляє РБК-Украина.

Так, британський солдат-блогер на ім'я Джонні, який бере участь у масштабних навчаннях "Сі Бриз", що стартували в Одесі 28 червня, показав сніданок НАТО в українській їдальні.

Знімком він поділився у своєму Instagram-акаунті. Британський військовий, звичайно, не був в сильному захваті від їжі. Натомість, з іншого боку, відзначив "натуральність" продуктів.

"Ласкаво просимо на Sea Breeze, ось ваш стандартний сніданок НАТО. У нас тут той же напій, що і в минулі три рази, трохи простої гречки з сосискою, а також нарізаний огірок і пара скибочок помідорів. Зате ніяких соусів. Ням-ням" , - підписав знімок британець.

Фото: ось так годують військових в українських столовках (instagram.com/cossackgundi)

Трохи пізніше Джонні показав сухпайок US Military MRE, який бійцям на навчаннях видає НАТО.

"Найкраще в міжнародних навчаннях - це американські сухі пайки, які, насправді, набагато краще, ніж українське харчування..." - зазначив солдат.

Фото: сухпайок від US Military MRE

Дмитрий Войналович