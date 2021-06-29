Газ у Європі подорожчав після відмови Газпрому від додаткового транзиту

Ціна природного газу на найбільшому європейському хабі TTF перевищила 400 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє РБК-Украина.

Ціни підскочили до 410 доларів після того, як "Газпром" знову відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС на липень, свідчать дані біржі.

Копання "Оператор газотранспортної системи України" 29 червня виставив на аукціон додаткові (переривані) транзитні потужності на липень - 63,7 млн кубометрів на добу. Однак вони виявилися незатребуваними.

Ситуація на європейському газовому ринку ускладнюється тим, що на липень "Газпром" запланував ремонт своїх головних експортних газопроводів.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання потужностей української ГТС в обсязі 40 млрд кубометрів, що становить 109 млн кубометрів на добу. Крім того, 15 млн кубометрів твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня. У червні "Газпром" прокачує через Україну повний обсяг - в середньому по 124 млн куб.м на добу.

"Газпром" і раніше відмовлявся від бронювання перериваних потужностей, які "Оператор газотранспортної системи України" виставляв на аукціони.

Автор: Олександр Білоус