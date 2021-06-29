Терористи на Донбасі використовують прострочені боєприпаси

Проросійські терористи на Донбасі використовують боєприпаси, у яких закінчився термін придатності, повідомляє InfoResist.

Згідно з даними спостерігачів, 26 червня в період з 6:40 до 9:30 ворог вів обстріл із заборонених мінометів калібру 120 мм (18 хв) і 82 мм (4 міни).

Обстріли велися з боку позицій окупантів в районі населених пунктів Заїченко і Пікуза в напрямку сільськогосподарських угідь населених пунктів Гнутове і Талаковка.

В ході дослідження воронок від снарядів було встановлено, що бойовики використовують боєприпаси типу ЗОФ49 з підривником 3В35, які зняті з озброєння збройних сил Російської Федерації через закінчення терміну придатності.

Крім цього було зазначено, що зазначені снаряди поставляються терористам для знаряддя 2Б16 "Нона-СВК" російського виробництва з метою їх утилізації.