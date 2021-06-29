У Празі невідомий влаштував стрілянину, є постраждалі

На одній з центральних вулиць Праги (Чехія) сталася стрілянина, в результаті якої постраждала 50-річна співробітниця районної біржі праці. Підозрюваний зник, його розшукує поліція, повідомляє Дзеркало тижня.

Відзначається, що пораненій надали першу медичну допомогу. Її госпіталізували в лікарню.

Po pachateli pátráme i za využití vrtulníku a celou budovu budou kontrolovat policisté z Útvaru rychlého nasazení. #policiepha pic.twitter.com/jNcdI3zzZH - Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021

Як повідомляють правоохоронці, зловмисникові близько 60 років, у нього була чорна сумка, на голові - бейсболка. Чоловік також підозрюється в скоєнні інших злочинів. Зокрема, його розшукують за інцидент з нанесенням опіків кислотою.