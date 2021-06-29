Нардеп Бужанський гуляв парком з трьома охоронцями

Світлини зроблено у понеділок, 28 червня, перед засіданням Верховної Ради. Бужанський неспішно прогулювався парком у компанії чоловіка. Нардепа та його співрозмовника супроводжували троє охоронців, повідомляє Букви.

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Фото: "Букви"

За інформацією нашого кореспондента, співрозмовник обіцяв передати Бужанському документи для розгляду, а нардеп зауважив, що йому необхідно ознайомитися з майбутнім порядком денним Ради.

Охоронці трималися на відстані у кілька метрів від нардепа, синхронно з Бужанським робили нетривалі зупинки та постійно оглядалися навколо.

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Фото: "Букви"

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