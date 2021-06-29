ЄС може визнати українські COVID-сертифікати до кінця літа - Мінцифри

В Міністерстві цифрової трансформації України очікують, що Україна та Європейський Союз взаємно визнають "ковідні" сертифікати до кінця літа цього року, повідомляє Укрінформ.

Про це сказав перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час виступу на першому дні ІТ-тижня Європейської Бізнес Асоціації.

"По "ковідних" сертифікатах Європейський Союз рухається трохи швидше ніж зазвичай, тому ще це безумовно актуальна тема у світовому масштабі. Ми очікуємо, що за оптимістичними прогнозами взаємне визнання в нас відбудеться до кінця літа. Ми на це очікуємо" , - заявив Вискуб.

Він додав, що також цього року відомство очікує на взаємне визнання електронних підписів. За його словами, це може відбутися вже восени.