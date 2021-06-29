Начальник податкової адміністрації на Тернопільщині вимагав хабар в 1 млн

Тернопільська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо начальника районної державної податкової адміністрації ДУ ДПС Тернопільської області за фактом хабаря від підприємця у розмірі 1 млн грн (ч. 4 ст. 368 ККУ, повідомляє БiзнесЦензор.

"Слідство встановило, що податківець через посередника отримав від місцевого підприємця хабар за зменшення розміру штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та неподання результатів перевірок господарських операцій підприємства в правоохоронні органи для реєстрації кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підприємець хотів розблокувати податкові накладні та виключити підприємство з критеріїв ризиковості платника податків.

Досудове розслідування здійснювали слідчі третього відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові.