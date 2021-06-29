Держборг України в нацвалюті зменшився на 17,6 млрд грн

Державний і гарантований державою борг України за травень цього року зменшився в національній валюті на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в доларовому еквіваленті збільшився на 0,19 млрд дол, до 91,52 млрд дол, повідомляє УНІАН.

Зазначається, що при цьому державний борг зменшився на 16,86 млрд грн, а гарантований державою борг зменшився на 0,71 млрд грн. Згідно з повідомленням, частка держборгу в гривні станом на кінець травня 2021 року зменшилася до 36,22%.

Державний борг станом на кінець травня становив 2,241 трлн грн (81,50 млрд дол), з яких 41,11% становить державний внутрішній борг (ОВДП), а 58,89% - державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій, єврооблігацій та іншого зовнішнього боргу.