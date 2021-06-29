Максимальна допомога по безробіттю зросте

Максимальна допомога по безробіттю з 1 липня 2021 року зросте на 436 гривень з 9 080 гривень до 9 516 гривень. Це передбачено нормами закону про держбюджет України на 2021 рік, повідомляє РБК-Украина.

Максимальна допомогу по безробіттю вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми.



За законом про держбюджет, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня зросте з 2270 гривень до 2379 гривень. Відповідно збільшиться і максимальна допомога з безробіття.

Що ж до розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю із 650 до 1000 гривень.

Автор: Олександр Білоус