В Україну прийде довгоочікувана прохолода: прогноз погоди на 30 червня

У більшу частину областей України нарешті прийде така довгоочікувана всіма прохолода. Погода зміниться зі спекотної та сонячної на хмарну та помірну. Як і раніше спекотно буде тільки на півдні, сході країни та в Криму. Також на більшій частині території України синоптики прогнозують грози та дощі.

У середу, 30 червня, Західну й Центральну Україну накриють дощі з грозами. У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Полтавській областях середня температура повітря буде від 29 до 31°C.

На півночі країни, у Чернігівській і Сумській областях, буде прохолодніше - від 26 до 29°C. На сході, у Харківській, Луганській і Донецькій областях буде також сонячно та від 27 до 29°C. На півдні країни дощів і грози не буде тільки в Херсонській області та в Криму. Що стосується температури, то тут вона буде такою ж, як і на заході - від 29 до 30°C.

В Одеській області тривають дощі, а також прогнозується сильний вітер - від 14 до 29 км/год. На більшій частині країни ж вітер буде, у середньому, 7-14 км/год.

Також у зв'язку з грозами Укргідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Луганській областях. Рівень небезпеки - жовтий.

У столиці України, Києві, очікується від 16 до 29°C. Прогнозують легку хмарність без опадів і вітер 4-7 км/год.