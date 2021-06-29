Нафтогаз та інші постачальники оновили тарифи на газ в липні

Крім державної газопостачальної компанії "Нафтогаз", яка встановила місячний тариф на газ для населення вище річного, свої прайси на липень оновили й інші газзбути. Місячні розцінки збільшилися не тільки у держоператора, а річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими за місячні, повідомляє ГазПравда.

У липні фіксовані на рік ціни будуть, як і у попередні два місяці, коливатися від 7,8 і до 13,5 грн за кубометр. Найдешевший газ буде поставляти компанія "Агросинтез Трейдинг", а найдорожчий – Херсонська, Чернівецька та Житомирська обласні енергопостачальні компанії.

В цілому більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр. Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 до 15,5 грн за кубометр.

"Місячні ціни на природний газ зросли насамперед через сезонних чинників, зокрема – високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського "Газпрому", який штучно обмежує обсяги поставок палива на європейський ринок" , – пояснили фахівці.

Ціни на газ в липні. Щоб збільшити зображення, натисніть на нього

Річні тарифи на газ vs місячні тарифи