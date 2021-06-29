Рада створила спецкомісію із захисту прав інвесторів

Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів, повідомляє УНИАН.

За прийняття відповідної постанови №5659 в цілому проголосували 312 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначила народний депутат Галина Янченко, подібна комісія вже рік відпрацювала в нинішньому парламенті та показала позитивні результати.

"За цей рік нам вдалося повністю розв'язати шість надзвичайно резонансних справ, які не могли розв'язати ні правоохоронні органи, ні прем'єри, ні хтось інший. Нам це вдалося, ми врятували інвестиційні проекти на суму 5,5 млрд грн тільки за рік роботи" , - сказала вона.

За словами Янченко, розгляд скарг від бізнесу не є самоціллю роботи комісії.

"Наша мета - законодавчі зміни. На прикладі цих заяв ми вивчаємо, що не працює в державі і як це виправити, чи необхідні законодавчі зміни або справа виключно в людському факторі" , - додала депутат.

Інвестиції в економіку України

Капітальні інвестиції в економіку України в першому кварталі 2021 року у порівнянні з першим кварталом минулого року скоротилися на 9,5% - до 78,179 млрд грн.