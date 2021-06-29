Топ-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами

Топ-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами

Середня заробітна плата в Україні в травні 2021 року склала 13 499 грн. За останні 12 місяців – в порівнянні з травнем 2020 року – розмір зарплати збільшився на 28,1%. У той же час в порівнянні з квітнем 2021 середня зарплата знизилася на 0,3, повідомляє Сегодня.

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Динаміка зарплати. Фото: Держстат

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:

  1. Київ – 19 287 грн;
  2. Донецька область – 14 457 грн;
  3. Київська область – 13 850;
  4. Запорізька область – 13 472 грн;
  5. Дніпропетровська область – 13 460.

5 областей з найнижчою середньою зарплатою:

  1. Волинська область – 10890 грн;
  2. Кіровоградська область – 10 903 грн;
  3. Чернівецька область – 10 941 грн;
  4. Херсонська область – 11 113 грн;
  5. Чернігівська область – 11 182.

В цілому середня зарплата в травні 2021 року було в 2,3 рази вище мінімальної, яка становить 6000 гривень.

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