Топ-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами
Середня заробітна плата в Україні в травні 2021 року склала 13 499 грн. За останні 12 місяців – в порівнянні з травнем 2020 року – розмір зарплати збільшився на 28,1%. У той же час в порівнянні з квітнем 2021 середня зарплата знизилася на 0,3, повідомляє Сегодня.
ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:
- Київ – 19 287 грн;
- Донецька область – 14 457 грн;
- Київська область – 13 850;
- Запорізька область – 13 472 грн;
- Дніпропетровська область – 13 460.
5 областей з найнижчою середньою зарплатою:
- Волинська область – 10890 грн;
- Кіровоградська область – 10 903 грн;
- Чернівецька область – 10 941 грн;
- Херсонська область – 11 113 грн;
- Чернігівська область – 11 182.
В цілому середня зарплата в травні 2021 року було в 2,3 рази вище мінімальної, яка становить 6000 гривень.