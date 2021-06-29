Топ-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами

Середня заробітна плата в Україні в травні 2021 року склала 13 499 грн. За останні 12 місяців – в порівнянні з травнем 2020 року – розмір зарплати збільшився на 28,1%. У той же час в порівнянні з квітнем 2021 середня зарплата знизилася на 0,3, повідомляє Сегодня.

Динаміка зарплати. Фото: Держстат

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:

Київ – 19 287 грн; Донецька область – 14 457 грн; Київська область – 13 850; Запорізька область – 13 472 грн; Дніпропетровська область – 13 460.

5 областей з найнижчою середньою зарплатою:

Волинська область – 10890 грн; Кіровоградська область – 10 903 грн; Чернівецька область – 10 941 грн; Херсонська область – 11 113 грн; Чернігівська область – 11 182.

В цілому середня зарплата в травні 2021 року було в 2,3 рази вище мінімальної, яка становить 6000 гривень.