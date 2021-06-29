Рада збереться 1 липня на позачергове засідання заради олігархів

У четвер 1 липня буде проведено позачергове засідання Верховної Ради, повідомляє Деловая столица.

"В четвер 1 липня скликається позачергове засідання Верховної Ради. На ньому розглянуть, зокрема, законопроект про олігархів ("Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)"), спрямування коштів з "Великого будівництва" на реставрацію культурних памʼяток та законопроєкт про корінні народи, який викликав сильне обурення в Росії" , — повідомив на своєму Telegram-каналі народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Він також навів фотокопію розпорядження спікер ВР Дмитра Разумкова.

Раніше перший заступник глави ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що до кінця поточної сесії Верховної Ради відбудеться кілька позачергових пленарних засідань.