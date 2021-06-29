Рада збереться 1 липня на позачергове засідання заради олігархів

Рада збереться 1 липня на позачергове засідання заради олігархів

У четвер 1 липня буде проведено позачергове засідання Верховної Ради, повідомляє Деловая столица.

"В четвер 1 липня скликається позачергове засідання Верховної Ради. На ньому розглянуть, зокрема, законопроект про олігархів ("Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)"), спрямування коштів з "Великого будівництва" на реставрацію культурних памʼяток та законопроєкт про корінні народи, який викликав сильне обурення в Росії", — повідомив на своєму Telegram-каналі народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Він також навів фотокопію розпорядження спікер ВР Дмитра Разумкова.

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Раніше перший заступник глави ВРУ Руслан Стефанчук повідомив, що до кінця поточної сесії Верховної Ради відбудеться кілька позачергових пленарних засідань.

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