Хто надихнув Гітлера і визначив політику Третього Рейху

До цього дня людство уражається жахливим планам, ідеям і діяльності гітлерівців. Однак нечасто згадують про те, що теорія і практика нацизму не виникли на порожньому місці, а лише були закономірним розвитком європейського та північноамериканського колоніалізму. Що ж вплинуло на світогляд Гітлера і чим він надихався, повідомляє Євген Плінський.

Одним зі стовпів німецького націоналізму є ідея географа Фрідріха Ратцеля, який є засновником концепції "життєвого простору". Гітлер ознайомився з цією концепцією ще за часів навчання в Мюнхенському університеті. Згідно з концепцією Ратцеля, будь-яка жива істота, яка живе в просторі, потребує ще більшому просторі, а "найвища потреба в просторі з'являється у нього в процесі розмноження".

Саме ця концепція "життєвого простору" потім простежується і в автобіографічній книзі Адольфа Гітлера "Майн кампф". А сам фюрер керувався тим, що захоплення "простору" є не просто необхідною, а обов'язковою складовою німецького націонал-соціалізму.

Чималий вплив на Гітлера зробила і колонізація Північної Америки. Для нього і його послідовників це був яскравий приклад втілення теорії "життєвого простору", а захоплення історією геноциду індіанців тісно пов'язане з літературними уподобаннями. На початку ХХ століття особливою популярністю користувалися романи Карла Мая, який детально описував колонізацію Північної Америки. І це також вплинуло на світогляд майбутнього фюрера.

Особливо вплинуло на становлення Гітлера і геноцид народу острова Тасманія. "Європейське процвітання", засноване на винищення тасманійців британськими колоністами, також стало для фюрера прикладом для втілення все тієї ж теорії "життєвого простору".

В цілому, сама теорія колоніалізму дуже вплинула на погляди Адольфа Гітлера на устрій світу. Разом з науковими трактуваннями Фрідріха Ратцеля і реальним втіленням теорії "життєвого простору" у Гітлера і почали зароджуватися ідеї про "чудовою арійської раси", що переросло в націонал-соціалізм і спробу захопити якомога більше "простору".

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