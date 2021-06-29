Транспортні підприємства збільшили перевезення вантажів

Транспортні підприємства України (без урахування території АР Крим та Севастополя, а також частини зони проведення ООС) в січні-травні 2021 року збільшили перевезення вантажів на 3,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до 237,5 млн т, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, вантажообіг перевізників за вказаний період збільшився на 0,4% - до 113,2 млрд. ткм.

Залізничним транспортом у внутрішньому сполученні та на експорт у січні-травні 2021 року перевезено 122,1 млн т вантажів, що на 1,9% більше, ніж у січні-травні 2020 року. Автомобільним було перевезено 80,3 млн тонн (+ 13,3%), водним - 1,6 млн тонн (-6,4%), трубопровідним - 33,5 млн тонн (-8,6%), авіаційним - 0, 03 млн т (+ 0,8%).