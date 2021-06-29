НБУ анулював ліцензії п'яти фінансовим компаніям

Національний банк України за результатами позапланових інспекційних перевірок прийняв рішення застосувати до п'яти фінансових компаній міру впливу у вигляді відкликання (анулювання) всіх ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, повідомляє БiзнесЦензор.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 25 червня 2021 року.

Міра впливу застосована до:

ТОВ "ФК "Плаза Фінанс "(ЄДРПОУ 40514332)

ТОВ "ФК "Лордекс "(ЄДРПОУ 42180829)

ТОВ "Коммерсе Кредит Профіт" (ЄДРПОУ 41886644)

ТОВ "ФК "Артеміда" (ЄДРПОУ 42152860)

ТОВ "ФК "Дівіон" (ЄДРПОУ 40273607)

Департамент виїзних перевірок Національного банку в травні цього року здійснив позапланові інспекційні перевірки цих п'яти фінансових компаній. За результатами перевірок встановлено і зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки, оскільки уповноважені особи Національного банку не були допущені до проведення перевірки та / або особа, уповноважена представляти інтереси фінансової компанії, була відсутня протягом першого дня перевірки.

Відмова небанківської фінансової установи в проведенні перевірки, зокрема і через відсутність протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінустанови на час перевірки (керівник об'єкта перевірки або особа, яка виконує його обов'язки на період тимчасової відсутності керівника об'єкта перевірки), є підставою для застосування заходів впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

Це передбачено вимогами чинного законодавства, а саме статтею 381 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". Рішення про застосування заходів впливу набрало чинності з 25 червня 2021 року.

З цього дня вищезгадані фінансові компанії втрачають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, що вимагає наявності відповідної ліцензії, в тому числі:

укладати договори (продовжувати термін чинних договорів) про надання фінансових послуг з клієнтами щодо виду фінансових послуг, на здійснення яких видана ліцензія;

укладати договори (вносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, які мають як наслідок збільшення зобов'язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на здійснення яких було видано ліцензію.

Водночас відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від обов’язку виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг, укладеними до дати набрання чинності рішенням про відкликання ліцензії.