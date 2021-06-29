ВР скасувала обов'язкову періодичну переатестацію моряків

Верховна Рада в першому читанні та в цілому ухвалила законопроект №3944 "Про внесення змін до ст.51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу, повідомляє Интерфакс-Украина.

За прийняття зазначеного законопроекту за основу проголосували 330 народних депутатів. За ухвалення зазначеного законопроекту в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проголосували 333 нардепи.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, вимоги до повторного підтвердження кваліфікації моряків утворюють значне необґрунтоване навантаження на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, а саме - збільшення кількості осіб, які залучаються для прийняття іспитів як члени ДКК, що, у поєднанні з низьким рівнем використання сучасних інформаційних технологій під час обробки документів від моряків, призводить до утворення штучних черг для складання іспитів у відповідних держкомісіях.

При цьому Міжнародна конвенція про підготовку та дипломування (1978 року з поправками) передбачає для командного складу морських суден у разі повторного підтвердження отриманого ними раніше диплома (сертифіката компетентності) можливість довести свою кваліфікацію кількома різними способами, зокрема шляхом підтвердження стажу роботи на судні з виконанням відповідних функцій загалом не менше ніж 12 місяців за п'ять років.

Однак у законодавстві України немає альтернативних способів повторного підтвердження диплома, крім проходження курсів підвищення кваліфікації з подальшим іспитом.

Відповідно до прийнятого депутатами закону дозволяється повторне підтвердження диплома моряка не більше ніж через п'ять років з дати видачі попереднього підтвердження без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії за дотримання таких вимог:

- придатності для роботи на суднах за станом здоров'я;

- наявності чинних діючих свідоцтв про схвалену обов'язкову підготовку, необхідну для диплома;

- наявності підтвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику на морському та річковому транспорті, стажу роботи на суднах з виконанням при цьому функцій, відповідних диплому, строком не менше ніж у цілому 12 місяців із попередніх п'яти років або сумарно трьох місяців з попередніх шести місяців перед повторним підтвердженням диплома (або еквівалентного), стажу роботи на судні чи проходження схваленого курсу або курсів підготовки, або завершення підтвердженого стажу роботи на судні з виконанням при цьому функцій, відповідних наявному диплому, протягом щонайменше трьох місяців у понадштатній посаді чи на посаді командного складу, нижчій за ту, яка передбачена дійсним наявним дипломом, безпосередньо перед зайняттям посади, для якої цей диплом є дійсним.

Повторне підтвердження диплома для роботи на танкерах здійснюється не більше ніж через п'ять років без складання іспитів у разі наявності стажу роботи на судні протягом сумарно щонайменше трьох місяців із попередніх п'яти років або успішного закінчення схваленого навчального курсу або курсів.

При цьому позбавлення звання і вилучення диплома або кваліфікаційного свідоцтва допускається тільки за рішенням суду.