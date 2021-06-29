Рада хоче захистити критичну інфраструктуру

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5219 "Про критичну інфраструктуру", який передбачає, зокрема, створення Національної комісії із захисту критичної інфраструктури, повідомляє Деловая столица.

"За"проголосували 264 народних депутата, проти був один і утрималися 68 парламентаріїв.

Автори законопроекту зазначають, що "світові тенденції до посилення загроз природного та техногенного характеру, підвищення рівня терористичних загроз, збільшення кількості та підвищення складності кібератак, а також пошкодження інфраструктурних об’єктів у східних та південних регіонах України внаслідок збройної агресії Російської Федерації зумовили актуалізацію питання захисту систем, об’єктів і ресурсів, які є критично важливими для функціонування суспільства, соціально-економічного розвитку держави та забезпечення національної безпеки".

При цьому переважна більшість обʼєктів критичної інфраструктури, як стверджують парламентарії, знаходиться в приватній власності.

"Законопроект покликаний сприяти ефективній взаємодії держави та суспільства, створити додаткові передумови для подальшого розвитку… Громадськість в цілому повинна зіграти важливу роль як у запобіганні атак на критичну інфраструктуру, так і в зниженні шкоди після того, як атака сталася (антикризове управління)" , — йдеться в пояснювальній записці до документа.

Проєктом пропонується врегулювати правові відносини, повʼязані з функціонуванням і захистом критичної інфраструктури. Цей законопроєкт має стати складовою законодавства України в сфері національної безпеки.