Нідерланди звинуватили РФ у небезпечних діях в Чорному морі

Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС Нідерландів Evertsen в Чорному морі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією нідерландського оборонного відомства, інцидент стався 24 червня, коли фрегат знаходився поблизу Криму. Нідерландська сторона стверджує, що російські винищувачі кілька годин здійснювали прольоти на небезпечно близькій відстані до Evertsen, симулюючи атаки на корабель.

Міноборони Нідерландів наводить слова капітана фрегата, який назвав подібні дії російських військових безвідповідальними і небезпечними.

В акваторії Чорного моря 28 червня стартували великі військово-морські навчання Sea Breeze - 2021. У них задіють 32 бойових корабля, 40 літаків і 5 тис. Військовослужбовців з 17 країн НАТО, а також партнерів альянсу. В цілому передбачається участь військових з 32 країн.

За повідомленням 6-го оперативного флоту США, в ході навчань відпрацьовуватимуться бойові дії на морі, на суші і в повітрі, в тому числі висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.