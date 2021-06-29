Тищенко заявив, що Куницький побився з ним через шоу "Мастер Шеф"

Нардеп від "Слуги народу", ресторатор і колишній телеведучий Микола Тищенко заявив, що його колега по фракції Олександр Куницький побився з ним, намагаючись помститися. Куницький є кухарем за освітою, а Тищенко не взяв його в одне з кулінарних телешоу, повідомляє Деловая столица.

Так, Тищенко опублікував скріншот з біографією Куницького. За словами колишнього телеведучого, його колега по парламенту мстився йому за те, що не пройшов в шоу "МастерШеф".

"Банальна помста кухаря-кондитера за освітою Куницького за те, що свого часу я не взяв його в "Мастер Шеф" , — написав Тищенко в соцмережі.

Він додав, що отримав десятки повідомлень і дзвінків через інцидент.

Зазначимо, що Микола Тищенко перед відходом в політику багато років працював на телебаченні. У кулінарному шоу "Мастер Шеф" він провів 6 років і був одним з трьох провідних членів журі. Участь в програмі брали всі охочі кулінари-аматори, які пройшли попередні кастинги.

У квітні 2016 Тищенко заявив про відхід з проєкту.

Нагадаємо, про бійку Тищенко та Куницького повідомив колишній "слуга" Олександр Дубинський. За його даними, винуватцем бійки виступив Микола Тищенко через викривальні матеріали по схемах поборів з моряків, які нібито є у Куницького.

Сам Тищенко каже, що бійки не було, а Куницький оприлюднив відео конфлікту, на яке безпосередній момент нападу не потрапив.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи інцидент заявив, що чоловіки "не виглядали побитими".