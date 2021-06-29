Що очікується на валютному ринку в середу

У вівторок падіння долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Національному банку знову довелося проводити інтервенції з купівлі валюти, щоб стримати швидке зміцнення гривні.

Відразу кілька факторів зіграли сьогодні проти долара в першій половині торговельної сесії. Перш за все, побоювання того, що Укрексімбанк продовжить продажу валюти «Укравтодору» і остаточно обвалить ринок, змусили експортерів, які потребують гривні, з самого ранку вийти з продажами. У той же час імпортери в більшості своїй вже зробили всі необхідні оплати цього місяця і не сильно потребували валюті. Ті ж, хто міг собі дозволити чекати, теж не поспішали, сподіваючись на добрі «знижки» на долар. І вони не були розчаровані: цінник на покупку долара сьогодні опустився до позначки 27,15 гривень, на продаж - до 27,165-27,168 гривень. Дві інтервенції Національного банку на покупку валюти - спочатку по 27,17, а потім по 27,15 гривень - пригальмували падіння, але не привели до розвороту тренда. Взагалі, регулятор сьогодні діяв вкрай акуратно, намагаючись мінімізувати свій вплив на ринок.

Закрили торги вівторка на 17 копійок на купівлі і на 17,6 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,20 / 27,35 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися дуже широко: спред на старті склав 15 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,30 гривень пройшла ще в 9:11; потім майже півгодини покупці і продавці придивлялися один до одного. Швидко стало зрозуміло, що охочих продати сьогодні набагато більше, ніж покупців, і котирування спочатку повільно, а потім все прискорюючи пішли вниз. Після того, як цінник на покупку опустився нижче 27,20 гривень, втрутився Національний банк: регулятор вийшов із заявкою на покупку за ціною 27,17 гривень. Протягом наступних двадцяти хвилин він купив 20 млн доларів - і пішов з ринку. Поява НБУ на самому початку торгів трохи підбадьорило вичікує покупців, і торгівля аж до кінця обідньої перерви проходила в діапазоні 27,17-27,20 гривень. Після 14:00 з'явилися нові продавці, і котирування знову пішли вниз, досягши 27,15 гривень на покупку. За такою ціною було відразу кілька бажаючих взяти долар; приєднався до них і Нацбанк, який повторно вийшов на ринок після обіду. Друга поява регулятора було сприйнято серйозно, і не дивлячись на великі обсяги пропозиції, нижче котирування вже не пішли.

Котирування закриття - 27,17 / 27,179 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні був нижче на 94 млн у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 250,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,1787 гривень.

Офіційний курс долара на 30 червня встановлений на позначці 27,1763 гривень за долар, зниження на 22,01 копійки.

Офіційний курс євро на 30 червня встановлений на позначці 32,3018 гривні за євро, зниження на 43,83 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1910. Сьогодні євро з 1,1930 опустився до 1,1878 долара на тлі загального зміцнення американського долара, але потім скорегував своє падіння і піднявся до до позначки 1,1911 долара.

Російський рубль протягом дня опустився з 72,15 до 72,80 рублів за долар. Закінчення податкового періоду і припинення зростання світових цін на нафту тиснуть на рубль, змушуючи його знижуватися по відношенню до американського долара. Станом на 18:30 рубль торгується у вузькому діапазоні 72,74-72,79 рубля. У Києві готівковий рубль сьогодні подешевшав з 3,75-3,77 до 3,73-3,75 гривень за 10 рублів, з'явилися навіть дешевші пропозиції невеликих сум.

Що очікується на валютному ринку в середу

Якщо сьогодні долар був приречений падати, то вже завтра ми можемо побачити зворотний рух. І гривня ризикує втратити все, що було досягнуто у вівторок. Чому так може статися?

По-перше, Держказначейство сьогодні наростило обсяги компенсації ПДВ, виплативши експортерам відразу майже 4,4 млрд гривень. Це означає, що ті, хто отримав гривню, завтра згорнуть продажу, а частина отриманих грошей і зовсім буде конвертована у валюту, що лише збільшить попит на неї.

По-друге, результати проведеного сьогодні Міністерством фінансів аукціону з розміщення ОВДП відверто розчарували учасників ринку: після 11,4 млрд гривень, залучених тижнем раніше, сьогодні ОВДП розмістили лише на суму 2,5 млрд гривень. Вже зрозуміло, що великих продажів валюти в останній день місяця для оплати придбаних цінних паперів не буде.

По-третє, валюти ринків, що розвиваються почали черговий цикл зниження, і протистояти цьому гривні буде досить важко. Іноземні інвестори, розчаровані зберігаються низькими процентними ставками, можуть почати процес виведення коштів з України і тим самим спровокувати хвилю попиту на валюту, яка призведе до різкого зростання курсу долара.

Готівковий долар в Києві до вечора подешевшав до 27,15-27,16 гривень, проте найменше коливання долара вгору на міжбанку призведе до зупинки зниження котирувань і розвороту вгору.

Слідом за готівковим доларом подешевшав сьогодні і готівковий євро. До вечора в столиці євровалюту пропонували по 32,40 гривень, і якщо до завтрашнього ранку на FOREX він впаде ще сильніше, можливо, ми побачимо завтра і 32,35 гривень на продаж. Але його поведінка буде цілком залежати від готівкового долара і настроїв на міжбанку. При перших ознаках навіть не розвороту, а лише зупинки падіння євро тут же піде вгору.

Що стосується російського рубля, рубль сьогодні знову потрапив в протифазу з гривнею: він падав в той час, як гривня зміцнювалася. Якщо ж гривня знову почне слабшати, ціна готівкового рубля застабілізіруется на поточному рівні. Завтра його продаватимуть за ціною від 3,73 до 3,75 гривень за 10 рублів, місцями будуть потрапляти пропозиції і дешевше, але на невеликі обсяги рубля, які обмінки поспішатимуть продати швидше, щоб «розвантажити касу».