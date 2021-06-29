Що очікується на валютному ринку в середу
У вівторок падіння долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Національному банку знову довелося проводити інтервенції з купівлі валюти, щоб стримати швидке зміцнення гривні.
Відразу кілька факторів зіграли сьогодні проти долара в першій половині торговельної сесії. Перш за все, побоювання того, що Укрексімбанк продовжить продажу валюти «Укравтодору» і остаточно обвалить ринок, змусили експортерів, які потребують гривні, з самого ранку вийти з продажами. У той же час імпортери в більшості своїй вже зробили всі необхідні оплати цього місяця і не сильно потребували валюті. Ті ж, хто міг собі дозволити чекати, теж не поспішали, сподіваючись на добрі «знижки» на долар. І вони не були розчаровані: цінник на покупку долара сьогодні опустився до позначки 27,15 гривень, на продаж - до 27,165-27,168 гривень. Дві інтервенції Національного банку на покупку валюти - спочатку по 27,17, а потім по 27,15 гривень - пригальмували падіння, але не привели до розвороту тренда. Взагалі, регулятор сьогодні діяв вкрай акуратно, намагаючись мінімізувати свій вплив на ринок.
Закрили торги вівторка на 17 копійок на купівлі і на 17,6 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.
Хід торгів
Стартові котирування - 27,20 / 27,35 (купівля / продаж).
Торги вівторка відкрилися дуже широко: спред на старті склав 15 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,30 гривень пройшла ще в 9:11; потім майже півгодини покупці і продавці придивлялися один до одного. Швидко стало зрозуміло, що охочих продати сьогодні набагато більше, ніж покупців, і котирування спочатку повільно, а потім все прискорюючи пішли вниз. Після того, як цінник на покупку опустився нижче 27,20 гривень, втрутився Національний банк: регулятор вийшов із заявкою на покупку за ціною 27,17 гривень. Протягом наступних двадцяти хвилин він купив 20 млн доларів - і пішов з ринку. Поява НБУ на самому початку торгів трохи підбадьорило вичікує покупців, і торгівля аж до кінця обідньої перерви проходила в діапазоні 27,17-27,20 гривень. Після 14:00 з'явилися нові продавці, і котирування знову пішли вниз, досягши 27,15 гривень на покупку. За такою ціною було відразу кілька бажаючих взяти долар; приєднався до них і Нацбанк, який повторно вийшов на ринок після обіду. Друга поява регулятора було сприйнято серйозно, і не дивлячись на великі обсяги пропозиції, нижче котирування вже не пішли.
Котирування закриття - 27,17 / 27,179 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні був нижче на 94 млн у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 250,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,1787 гривень.
- Офіційний курс долара на 30 червня встановлений на позначці 27,1763 гривень за долар, зниження на 22,01 копійки.
- Офіційний курс євро на 30 червня встановлений на позначці 32,3018 гривні за євро, зниження на 43,83 копійки.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1910. Сьогодні євро з 1,1930 опустився до 1,1878 долара на тлі загального зміцнення американського долара, але потім скорегував своє падіння і піднявся до до позначки 1,1911 долара.
Російський рубль протягом дня опустився з 72,15 до 72,80 рублів за долар. Закінчення податкового періоду і припинення зростання світових цін на нафту тиснуть на рубль, змушуючи його знижуватися по відношенню до американського долара. Станом на 18:30 рубль торгується у вузькому діапазоні 72,74-72,79 рубля. У Києві готівковий рубль сьогодні подешевшав з 3,75-3,77 до 3,73-3,75 гривень за 10 рублів, з'явилися навіть дешевші пропозиції невеликих сум.
Що очікується на валютному ринку в середу
Якщо сьогодні долар був приречений падати, то вже завтра ми можемо побачити зворотний рух. І гривня ризикує втратити все, що було досягнуто у вівторок. Чому так може статися?
По-перше, Держказначейство сьогодні наростило обсяги компенсації ПДВ, виплативши експортерам відразу майже 4,4 млрд гривень. Це означає, що ті, хто отримав гривню, завтра згорнуть продажу, а частина отриманих грошей і зовсім буде конвертована у валюту, що лише збільшить попит на неї.
По-друге, результати проведеного сьогодні Міністерством фінансів аукціону з розміщення ОВДП відверто розчарували учасників ринку: після 11,4 млрд гривень, залучених тижнем раніше, сьогодні ОВДП розмістили лише на суму 2,5 млрд гривень. Вже зрозуміло, що великих продажів валюти в останній день місяця для оплати придбаних цінних паперів не буде.
По-третє, валюти ринків, що розвиваються почали черговий цикл зниження, і протистояти цьому гривні буде досить важко. Іноземні інвестори, розчаровані зберігаються низькими процентними ставками, можуть почати процес виведення коштів з України і тим самим спровокувати хвилю попиту на валюту, яка призведе до різкого зростання курсу долара.
Готівковий долар в Києві до вечора подешевшав до 27,15-27,16 гривень, проте найменше коливання долара вгору на міжбанку призведе до зупинки зниження котирувань і розвороту вгору.
Слідом за готівковим доларом подешевшав сьогодні і готівковий євро. До вечора в столиці євровалюту пропонували по 32,40 гривень, і якщо до завтрашнього ранку на FOREX він впаде ще сильніше, можливо, ми побачимо завтра і 32,35 гривень на продаж. Але його поведінка буде цілком залежати від готівкового долара і настроїв на міжбанку. При перших ознаках навіть не розвороту, а лише зупинки падіння євро тут же піде вгору.
Що стосується російського рубля, рубль сьогодні знову потрапив в протифазу з гривнею: він падав в той час, як гривня зміцнювалася. Якщо ж гривня знову почне слабшати, ціна готівкового рубля застабілізіруется на поточному рівні. Завтра його продаватимуть за ціною від 3,73 до 3,75 гривень за 10 рублів, місцями будуть потрапляти пропозиції і дешевше, але на невеликі обсяги рубля, які обмінки поспішатимуть продати швидше, щоб «розвантажити касу».