Лукашенко дав пораду майбутньому президентові Білорусі

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко звернувся зі словами настанови до молоді, яка, як він запевняє, одного разу очолить країну, і порадив їй берегти імідж, повідомляє Украинская правда.

"Хтось із вас буде стояти замість мене на цьому місці. І готуватися треба до цього. Будете - не будете, треба готуватися. Тому вчіться у першу чергу думати про майбутнє країни і бережіть свій імідж, бережіть своє обличчя. Знаєте, у студентів я багато-багато років навчався більше ніж ви. І у нас, і у вас завжди була приказка: спочатку студент працює на залікову, а потім вона на нього...

Ви сьогодні формуєте своє обличчя, свій імідж. Зробіть так, щоб, сформувавши його, він завтра працював на вас".

Також Лукашенко не забув похвалитися, як вчився "на відмінно" у суворих вчителів.