Лукашенко дав пораду майбутньому президентові Білорусі

Лукашенко дав пораду майбутньому президентові Білорусі

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко звернувся зі словами настанови до молоді, яка, як він запевняє, одного разу очолить країну, і порадив їй берегти імідж, повідомляє Украинская правда.

"Хтось із вас буде стояти замість мене на цьому місці. І готуватися треба до цього. Будете - не будете, треба готуватися. Тому вчіться у першу чергу думати про майбутнє країни і бережіть свій імідж, бережіть своє обличчя. Знаєте, у студентів я багато-багато років навчався більше ніж ви. І у нас, і у вас завжди була приказка: спочатку студент працює на залікову, а потім вона на нього...
Ви сьогодні формуєте своє обличчя, свій імідж. Зробіть так, щоб, сформувавши його, він завтра працював на вас".

Також Лукашенко не забув похвалитися, як вчився "на відмінно" у суворих вчителів.

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