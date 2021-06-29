Apple відкрив офіс в Україні і почав завозити техніку

Минулого тижня в Києві офіційно заробив український офіс Apple. А служба підтримки компанії заговорила з клієнтами українською мовою. У зв'язку з цим на нашому ринку змінилися умови роботи для місцевих партнерів американської корпорації, повідомляє UBR.

Як стало відомо, Apple почав самостійно займатися ввезенням і розтаможкою всіх пристроїв власного виробництва. Про це повідомило анонімне джерело, знайоме з ситуацією.

Таким чином американський IT-гігант буде боротися з "сірим" імпортом. Ніхто з великих партнерів в Україні більше не зможе провозити "під шумок" частина сірого товару.

За неофіційними даними, раніше будь-який партнер - великі торговельні мережі - могли завозити на територію України певні обсяги товарів "своїми силами". Для розрахунків з Apple вони взаємодіяли з дистриб'ютором, компанією "Асбіс".

Крім цього, Apple також буде контролювати якість надаваних консультацій на фірмових бренд-зонах в магазинах офіційних реселерів. Для цього компанія вже відкрила ряд вакансій регіональних лідерів.

Редакція звернулася із запитами в "Асбіс" і великим ритейлерам, але на момент написання новини відповіді не отримала.

За даними нашого джерела, Apple не збирається відкривати в Україні офіційного фірмового рітейлу найближчим часом. У той же час висока ймовірність появи фірмових сервісів компанії, раніше недоступних в нашій країні.