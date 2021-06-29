У Кувейті чоловік опинився у в'язниці за скаргу на погоду

У Кувейті правоохоронці затримали чоловіка, який в соцмережах скаржився на сильну спеку в країні, повідомляє InfoResist.

У відео, яке чоловік оприлюднив в TikTok і Twitter, він жартував і лаявся на високу температуру і пилову бурю.

Police arrested an Egyptian for posting an offensive video, in which he was ranting about Kuwait's bad weather and dust storms. Complaining about the blinding sandstorm that has engulfed Kuwait for the past few days.



The man has been referred for deportation for insulting Kuwait pic.twitter.com/T4UVV7zWRy - headline.kwt® (@HeadlineKwt) June 28, 2021

Міністр внутрішніх справ країни написав в Twitter, що автора «образливого» відео притягнуть до відповідальності.

За інформацією місцевих ЗМІ, затриманий - громадянин Єгипту, його має намір депортувати з країни.

Тим часом деякі користувачі соціальних мереж в знак солідарності із затриманим стали також публікувати відео зі скаргами на погоду.