У Кувейті чоловік опинився у в'язниці за скаргу на погоду
У Кувейті правоохоронці затримали чоловіка, який в соцмережах скаржився на сильну спеку в країні, повідомляє InfoResist.
У відео, яке чоловік оприлюднив в TikTok і Twitter, він жартував і лаявся на високу температуру і пилову бурю.
Міністр внутрішніх справ країни написав в Twitter, що автора «образливого» відео притягнуть до відповідальності.
За інформацією місцевих ЗМІ, затриманий - громадянин Єгипту, його має намір депортувати з країни.
Тим часом деякі користувачі соціальних мереж в знак солідарності із затриманим стали також публікувати відео зі скаргами на погоду.