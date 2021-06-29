В Ужгороді знайшли тіло зниклого військового

В Ужгороді виявили тіло військовослужбовця, який зник 23 червня. Військовий, мешканець Рівненської області, ще 10 червня пішов відпочивати на природі та зник, але його пошуки почалися тільки 23 червня, повідомляє РБК-Украина.

До пошуків було залучено поліцейських, кінологів, бійців Національної гвардії та рятувальників. Вони вдень та вночі обстежували прилеглі до міста території, ринки, вокзали та громадські заклади області, а також перевіряли записи з камер відеоспостереження.

"Ретельні пошуки тривали майже п’ять днів. Зрештою, тіло хлопця без ознак життя водолази витягли з кар’єру в мікрорайоні обласного центру" , - розповіли в поліції.

Тіло 19-річного військовослужбовця направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину його смерті. За фактом смерті військового порушили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Автор: Дмитро Левицький