Борги із зарплати: в яких регіонах найбільше заборгували

Станом на 1 червня сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні склала майже 3,351 млрд грн, що на 6,1% менше в порівнянні з початком травня. Про це свідчать дані Державної служби статистики від 29 червня, повідомляє UBR.

При цьому з початку року зарплатні борги зросли на 739 млн грн, або 28,3%, а в порівнянні з даними річної давності - на 751 млн грн, або 28,9%.

На початок червня цього року основними боржниками стали підприємства в таких галузях:

промисловість - 74,8% від загальної суми;

професійна, наукова та технічна діяльність - 8,2%.

При цьому більша частина боргу утворена у таких регіонах:

Донецька область - 683,34 млн грн, 20,4% від загальної суми;

Харківська - 492,45 млн грн, або 14,7%;

Дніпропетровська - 411,61 млн грн, або 12,3%;

Київ - 463,01, або 13,8%.

Варто зазначити, що у квітні заборгованість із виплати заробітної плати в Україні зросла на 5,4%. Станом на 1 травня сума перевищила 3,567 млрд грн.