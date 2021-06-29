В Україні запускають бета-тест COVID-сертифікатів: як записатися

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку "Дія" з 1 липня 2021 року, повідомляє РБК-Украина.

"Бета-тест стартує 1 липня. Усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин. Хто може взяти участь у бета-тесті? Кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України" , - заявив він.

Зареєструватися на бета-тест COVID-сертифікату можна уже зараз на сайті - team.diia.gov.ua.

"Що таке ковідний сертифікат? Це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у "Дії" , - його дійсність можна буде перевірити через QR-код", - пояснив Федоров.

Нагадаємо, в уряді говорили, що Україна та ЄС домовилися взаємно визнати цифрові COVID-сертифікати, а от із США доведеться домовлятися окремо.

Автор: Дмитро Левицький