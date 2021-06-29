В Україну йде "сезон" безпросвітних дощів: прогноз синоптиків

Погода в Україні принесе дуже багато дощів до кінця тижня. Синоптики прогнозують, що майже по всій території країни не буде жодного дня без опадів. Температура буде високою, але без аномальної спеки, від якої ми страждали зовсім недавно, повідомляє РБК-Украина.

Так, за даними синоптиків﻿ Українського гідрометцентру, в середу, 30 червня, опади будуть майже по всій країні, крім сходу і південного сходу. Температура висока - від +27 до +31, а на Закарпатті - спекотно, +31+33.

Зазначимо, що про негоду на 30 Червня розповіла і синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що в середу через сутичку двох повітряних явищ на заході України можуть гриміти сильні грози, часом зі смерчем і градом.

У четвер, 1 липня, знову очікуються грозові дощі, сухо лише на півдні та сході. Температура +28+32, але на заході трохи посвіжіє (+25+28).

2 липня опадів стане ще більше, хіба що південний схід побуде з сухою погодою. Температура буде такою ж, як і в четвер.

А ось 3 липня синоптики обіцяють дощі вже по всій країні. На заході істотно похолодає - до +23+25, а на решті території все ще спекотно - від +27 до +31 градуса.

Схожа погодна ситуація очікується і в неділю, 4 липня - прохолодніше на заході, спекотніше - на інших територіях, і дощі з грозами по всі країні, крім східних областей.

Автор: Світлана Мащенко