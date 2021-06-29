Зграя китів-вбивць атакувала яхту біля берегів Іспанії

Зграя косаток, які також відомі як кити-вбивці, напали на британську яхту у Гібралтарській протоці, повідомляє УНИАН.

Відеозапис зняв яхтсмен Мартін Еванс.

Як пише Kent Online, близько 30 косаток оточили судно, коли воно йшло за 40 кілометрів від іспанського берега. Тварини кидалися на кермо яхти та розгортали її.

"Складалося враження, що у них був план, і вони були злі. Я не боягуз, але це лякало навіть мене" , - розповів Еванс.

У підсумку морякам довелося спустити вітрила, вимкнути електрообладнання та сподіватися, що косатки заспокояться.

Через дві години косатки попливли, причому одній з них вдалося відгризти від керма великий шматок. Яхта дісталася до берега Іспанії, після чого її довелося залишити через пошкодження.