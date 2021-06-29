Актрису Бріджит Бардо оштрафували за образу мисливців

Суд міста Арраса на півночі Франції ухвалив оштрафувати на п'ять тисяч євро за образи глави Національної федерації мисливців Віллі Шраена відому актрису Бріжит Бардо. Також її зобов'язали виплатити Шраену дві тисячі євро, повідомляє Страна.ua.

Критичний щодо мисливців матеріал був розміщений Бардо на сайті її організації захисту тварин в жовтні 2019 року. У ньому Бардо назвала всіх мисливців "нелюдами, що відрізняються рідкісною боягузтвом", які своїми діями "тероризують тваринний світ". Глава федерації при цьому був представлений нею як класичний приклад такого ставлення до тварин.

Суд зажадав Бардо виплатити Шраену тисячу в якості компенсацій юридичних витрат і ще стільки ж - за моральну шкоду. Крім того, суд зобов'язав актрису в двотижневий термін видалити з опублікованою на сайті статті все образливі висловлювання на адресу головного мисливця Франції. Також на сайті в обов'язковому порядку повинно фігурувати рішення суду по цій справі.

Бардо не була присутня на засіданні суду. У направленому суду листі вона повідомила, що є автором розміщеного на сайті матеріалу. При цьому актриса визнала, що це її критичний виступ було "по-видимому кілька різким". У той же час вона вважає, що питання загибелі тварин від рук мисливців "є однією з тем, сильно хвилюють французів".

86-річна Бардо відома як активіст руху на захист тварин. Вона неодноразово виступала проти кориди. Також актриса розкритикувала мусульманську практику забивання овець, через що її звинуватили в расизмі.