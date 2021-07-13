Комплекс вправ від фітнес-тренера: як ефективно спалити жир домашніх умовах

Комплекс вправ від фітнес-тренера: як ефективно спалити жир домашніх умовах

Останнім часом набирають популярності вправи, для виконання яких зовсім не потрібно ніякого обладнання. Слід запастися лише позитивним настроєм, а також бажанням удосконалювати своє тіло. Фітнес-тренер Нік Волкер поділився крутим тренуванням, яке дозволить ефективно спалити жир, повідомляє 24 Канал.

Тренер запевняє, що твоє тіло – найкращий актив. Особливо, якщо поруч немає ніякого обладнання для тренування. Тож годі відкладати на завтра те, що можна зробити уже сьогодні.

Як ефективно спалити жир

Схема 1: виконай 1 раунд кожної вправи, відпочинь 30 секунд, а потім виконай наступний раунд.

  1. Присідання та махи ногами з торканням до пальців ніг: 3 підходи по 20 повторень.
  2. Нахили з руками за головою: 3 підходи по 20 повторень.
  3. Підняте відтискання: 3 підходи по 20 повторень.

Схема 2: виконай 4 раунди по 40 секунд роботи та 20 секунд відпочинку.

  1. Т-подібна активна планка.
  2. Опускання та підйом у планці.

Дивися, як виконувати комплекс вправ для спалювання жиру:

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Допис, поширений Nick Walker (@nickwalkerfitness)

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