У Запоріжжі після зливи з градом підтопило будинки

Внаслідок несприятливих погодних умов й великої кількості опадів 29 червня у Запорізькій області, відбулося підтоплення підвальних приміщень будинків. Працівники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки негоди, повідомляє РБК-Украина.

Як зазначає ДСНС, внаслідок великої кількості опадів, підтоплення підвальних приміщень відбулось на вулицях:

Іванова;

Моторобудівників;

Набережній;

Зокрема, наслідки зафіксовані на проспекті Соборний та прибудинковій території у місті Пологи.

Станом на 17:00 рятувальники відкачали близько 160 куб.метрів води. Загалом, на ліквідацію наслідків були залучені 44 особи й 11 одиниць техніки.

Також відомо про пошкодження автомобілів двома деревами, які впали під час негоди на проїзну частину.