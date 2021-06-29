П'ятирічного хлопчика вбило струмом у трансформаторній будці

В одному з сіл Ізмаїльського району Одеської області п'ятирічний хлопчик заліз в трансформаторну будку - дитину вбило струмом, повідомляє Новости-N.

Трагедія сталася під час відпочинку дитини з батьком біля озера. Хлопчик проник в трансформаторну будку, де отримав несумісне з життям ураження струмом.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок», ч. 1 ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною), і ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

В ході досудового розслідування поліцейські будуть встановлювати, чому об'єкт, який становить небезпеку для людей, не був на замку, а маленький хлопчик не перебував під наглядом дорослих.