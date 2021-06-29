Суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь

Шевченківський районний суд Києва вчергове подовжив запобіжні заходи обвинувачуваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікарю Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, повідомляє УНІАН.

Рішення виніс суд присяжних, задовольнивши клопотання прокурора.

Таким чином, Кузьменко ще 60 діб перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, а Дугарь на 60 діб подовжили зобов’язання виконувати процесуальні обов’язки, а саме за першою вимогою з’являтися до суду та органів слідства.