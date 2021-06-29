На будівлі, що обвалилася в Майамі, могла бути незаконна надбудова

Влада міста Серфсайд в околицях Майамі (штат Флорида) перевіряють інформацію про можливе нелегальне зведення житлової надбудови на житловому багатоповерховому будинку, обрушився минулого тижня, повідомляє ТАСС.

"Повинен вам чесно сказати, мені неформально повідомили про те, що, можливо, в останній момент був доданий ще один поверх. По [будівельним] планам і тому, що встиг розкопати наш персонал, я поки не можу це підтвердити. <... > Ми будемо це з'ясовувати" , - сказав мер Серфсайд Чарлз Беркетт, відповідаючи на питання про існування 13-го поверху, де, можливо, розташовувався пентхаус.

Міська влада поки не може сказати, чи могло стати причиною обвалення таке порушення проектного плану.

"Не можу підтвердити, що це могло стати причиною [обвалення], але, безумовно, якщо будинок споруджували з затвердженим [на 12 поверхів] планом і якісь люди приходять і кажуть:" Ей, тут відмінне розташування, давай добудуємо ще один поверх заради забави" , - то це дуже серйозно", - резюмував Беркетт.

Житловий будинок в Серфсайд обрушився в ніч на 24 червня. У перший день робіт з під завалів вдалося врятувати 37 осіб, проте потім тих, що вижили не знаходили. За останніми даними, загинули 11 людей, доля ще 150 залишається невідомою.