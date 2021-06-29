"Нагадує казку про" Крихітку Єнота "- Захарова після погроз на адресу РФ

Офіційний представник МЗС Марія Захарова згадала казку американської письменниці Ліліан Мур «Крихітка Єнот і той, хто сидить у ставку» після погроз держсекретаря США Ентоні Блінкена на адресу Росії. Вона написала про це у своєму Telegram-каналі, повідомляє Лента.Ру.

Так вона прокоментувала заяву Блінкена про те, що якщо Росія «продовжить нападати», то Вашингтон «буде відповідати».

"Трохи нагадує казку про Крихітку Єнота, який боявся "того, хто сидить у ставку, у якого палиця і який пики корчить". Мудра мама порадила малюкові сходити туди ще раз, але не брати з собою палицю і не корчити пики "тому, хто сидить у ставку", а посміхнутися" , - зазначила вона, прикріпивши посилання на мультфільм 1974 го року за мотивами казки.

Представник відомства додала, що в Росії цей твір знають і люблять.

"А чи читали її вашингтонські ідеологи вибудовування відносин на міжнародній арені? Благо, казка довга. Може стати найкоротшою і дієвої американською стратегією: не беріть палицю, не корчите пику, посміхніться" , - порадила Захарова.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен пригрозив Москві діями в разі проведення «агресивної політики» щодо американської сторони. Дипломат зазначив, що США готові пропорційно відповісти на рішення російської влади.