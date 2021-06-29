Кабмін змінив карантинні норми для боротьби з COVID-штам "Дельта"

Кабінет Міністрів вніс зміни в карантинні норми для протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта, повідомляє Страна.ua.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров'я прибулих з країн, де цей штам коронавируса вже поширений. Для цього розгорнуто пункти тестування на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон", - пояснив Ігор Кузин.

Для перетину державного кордону іноземцям (крім тих, хто має дозвіл на постійне проживання в Україні) і особам без громадянства старше 12 років, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14, потрібно пройти безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю) експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. При наявності негативного результату їм дозволять потрапити до України.

У разі відсутності такого результату або відмови від тестування прикордонник відмовляє такій особі у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону "Про прикордонний контроль".

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) і прибули в Україну з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх територію не менше семи днів протягом останніх 14 днів, також здійснюють експрес-тестування на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2 безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). У разі позитивного результату вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації.

Працівники Нацполіціі забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або в заклади охорони здоров'я для їх госпіталізації.

Санітарні зони облаштовуються поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Список країн буде переглядатися і оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації. Нові норми будуть діяти від 2 липня 2021 роки (урядова постанова № 657).