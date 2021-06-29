НАЗК назвало м'яким закон Зеленського про декларування

У законопроєкті президента Володимира Зеленського про відповідальність за недостовірне декларування передбачено занадто м'яке покарання за недостовірну інформацію, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного агентства з питань запобігання корупції.

"На жаль, у своєму вето Президент зменшив термін позбавлення волі до одного року за статтею 366–3 Кримінального кодексу України (ККУ). Нагадаємо, що законопроект, внесений Президентом за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони 29 грудня 2020 року, передбачав 2 роки позбавлення волі. Відтепер стаття 366–3 ККУ буде єдиною статтею цього кодексу, за якою передбачено лише 1 рік позбавлення волі" , — йдеться в повідомленні.

У НАЗК відзначають, що для всіх інших злочинів передбачено більш тривалі терміни позбавлення волі, починаючи з 2 років.