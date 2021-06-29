Для українців запускають тестування COVID-сертифікатів в "Дії"

У Міністерстві цифрової трансформації оголосили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів". Зареєструватися можна вже зараз, повідомляє УНІАН.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров проінформував у Facebook, що бета-тест стартує 1 липня: у ньому може взяти участь кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України, усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин.

"Що таке "ковідний" сертифікат? Це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у "Дії" , - його дійсність можна буде перевірити через QR-код", - пояснив Федоров.

За його словами, це бета-тестування - важлива частина запуску "ковідних сертифікатів", яка допомагає протестувати роботу послуги.

Він зазначив, що цей документ у "Дії", працюватиме як і будь-який інший. Його дійсність можна буде перевірити через QR-код.

Наразі технічною реалізацією "ковідних сертифікатів" спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, Нацслужба здоров'я України, Міністерство закордонних справ та прикордонна служба.