На матчі "Україна – Швеція" відгриміла кричалка про Путіна
На матчі збірної України з командою Швеції 29 червня в 1/8 фіналу Євро 2020 прозвучала відома пісня про президента Росії Володимира Путіна, яку вперше виконали харківські ультрас в 2015-му, і з тих пір твір став міжнародним "хітом, повідомляє РБК-Україна.
Цього разу футбольні вболівальники на стадіоні "Хемпден Парк" у шотландському Глазго передали "полум'яний Привіт" керівнику Кремля на перших хвилинах гри. Цей епізод потрапив в трансляцію, і зараз доступний для перегляду в мережі.
Зараз на матчах чемпіонату Європи виконання українськими вболівальниками пісні "Путін - ***ло" стало традиційним. Так, фани навіть навчили співати цей "шлягер" фанів в інших країнах.
Відзначимо, що нещодавно твір потрапив в прямий ефір в РФ під час трансляції матчу, після чого гру на Євро 2020 взагалі заборонили показувати онлайн російським глядачам.
Автор: Володимир Костирін