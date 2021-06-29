На матчі Україна - Швеція відгриміла кричалка про Путіна

На матчі збірної України з командою Швеції 29 червня в 1/8 фіналу Євро 2020 прозвучала відома пісня про президента Росії Володимира Путіна, яку вперше виконали харківські ультрас в 2015-му, і з тих пір твір став міжнародним "хітом, повідомляє РБК-Україна.

Цього разу футбольні вболівальники на стадіоні "Хемпден Парк" у шотландському Глазго передали "полум'яний Привіт" керівнику Кремля на перших хвилинах гри. Цей епізод потрапив в трансляцію, і зараз доступний для перегляду в мережі.

И вновь звучит уже знакомый всему миру бессмертный хит авторства харьковских ультрас. На этот раз в Глазго на матче Украина-Швеция pic.twitter.com/Gczo83l5v1 — Մιtαuskαs (@A_Vit_) June 29, 2021

Зараз на матчах чемпіонату Європи виконання українськими вболівальниками пісні "Путін - ***ло" стало традиційним. Так, фани навіть навчили співати цей "шлягер" фанів в інших країнах.

Відзначимо, що нещодавно твір потрапив в прямий ефір в РФ під час трансляції матчу, після чого гру на Євро 2020 взагалі заборонили показувати онлайн російським глядачам.

Автор: Володимир Костирін