У Полтаві п'яний охоронець затіяв стрілянину по відвідувачах

У Полтаві до правоохоронців за допомогою звернувся чоловік 1978 року народження, який повідомив, що в приміщенні ветеринарної клініки охоронець з ознаками алкогольного сп'яніння загрожує предметом, схожим на зброю, повідомляє Страна.ua.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що чоловік, 1985 року народження, під час конфлікту з відвідувачами закладу, здійснив один постріл з пневматичного пістолета.

Також поліцейськими встановлено, що чоловік перебував на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння. Результат обстеження показав 2 проміле алкоголю в крові.

Начальник Полтавського райуправління поліції, повідомив, що поліція вилучила зброю, а на порушника склала два адміністративні протоколи: за статтею 173 (дрібне хуліганство) і статтею 179 (перебування на роботі в нетверезому стані) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі обставини конфлікту з'ясовуються ".

У разі доведення провини судом чоловікові загрожує штраф або громадські роботи до 60 годин, або виправні роботи до двох місяців або адміністративний арешт до 15 діб.