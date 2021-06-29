Чехія припинила поїздки в Росію

Міністерство охорони здоров'я Чехії заборонило жителям республіки поїздки в Росію і Туніс. Документ опублікований на сайті відомства, повідомляє Лента.Ру.

Росія і Туніс були визначені як країни з високим ризиком зараження коронавірусною інфекцією.

Поїздки в Росію заборонені з 1 по 31 липня, за винятком випадків невідкладної необхідності та при отриманні попередньої згоди чеського МЗС. Заборона на виїзд з республіки не поширюється на громадян Росії та Тунісу, які тимчасово перебувають на території Чехії.

Всього в списку країн з екстремальним ризиком зараження на коронавірус, складеному Міністерством охорони здоров'я Чехії, знаходяться 14 держав.