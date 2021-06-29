Україна вийшла у чверть фіналу Євро-2020

Україна в додатковий час обіграла Швецію у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 - 2: 1, повідомляє Sport-express.

На 27-й хвилині після пасу Андрія Ярмоленка рахунок в матчі відкрив Олександр Зінченко. Еміль Форсберг на 43-й хвилині зрівняв результат дальнім ударом з допомогою рикошету.

У додатковий час шведи залишилися в меншості. За грубий фол був видалений Маркус Даніельссон. В кінці додаткового часу переможний гол провів Артем Довбік.

Гра проходила в Глазго (Шотландія). В 1/4 фіналу українці зіграють з Англією.