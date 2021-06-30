Кива влаштував спалення в центрі Києва: будемо як б**дєй палити. Відео

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива влаштував "перформанс" у центрі Києва зі спаленням сувенірнго форменого кашкета, який продавався на Андріївському узвозі. Він заявив, що Україна нібито – "колиска фашизму" в Європі, повідомляє Обозреватель.

Свою витівку політик документував – хтось допомагав йому і знімав "розправу" на камеру. Крім того, у відео член ОПЗЖ звернувся до президента України Володимира Зеленського. Ролик з'явився на Telegram-каналі Киви.

"Володимире Олександровичу, скажіть: у нас точно не фашистська Німеччина 30-х років?" , – запитав народний депутат.

Він поскаржився, що в центрі столиці "вільно продається фашистська символіка".

Кива з кашкетом. Джерело: Скриншот відео

Далі він кинув кашкет на тротуар, полив якоюсь рідиною з пляшки і прямо там підпалив, щоправда – не з першого разу.

Людям, які йшли вулицею, довелося обходити місце "перформансу". Кива зробив ще одну неоднозначну заяву – сказав, що "так буде з кожним", хто пропагує нацизм.

"Вони прийшли нас вбивати, а ми їх будемо як "б**дєй" палити" , – матюкався парламентарій.

Свою акцію він назвав протестом.

Народний обранець на Андріївському узвозі. Джерело: Скриншот відео

У вогонь він підкинув ще один кашкет. Джерело: Скриншот відео

Він також вчергове поскаржився, що йому загрожує кримінальна відповідальність за систематичну появу на публіці в папасі радянського зразка.