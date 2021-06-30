Кива влаштував спалення в центрі Києва: будемо як б**дєй палити. Відео
Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива влаштував "перформанс" у центрі Києва зі спаленням сувенірнго форменого кашкета, який продавався на Андріївському узвозі. Він заявив, що Україна нібито – "колиска фашизму" в Європі, повідомляє Обозреватель.
Свою витівку політик документував – хтось допомагав йому і знімав "розправу" на камеру. Крім того, у відео член ОПЗЖ звернувся до президента України Володимира Зеленського. Ролик з'явився на Telegram-каналі Киви.
"Володимире Олександровичу, скажіть: у нас точно не фашистська Німеччина 30-х років?", – запитав народний депутат.
Він поскаржився, що в центрі столиці "вільно продається фашистська символіка".
Далі він кинув кашкет на тротуар, полив якоюсь рідиною з пляшки і прямо там підпалив, щоправда – не з першого разу.
Людям, які йшли вулицею, довелося обходити місце "перформансу". Кива зробив ще одну неоднозначну заяву – сказав, що "так буде з кожним", хто пропагує нацизм.
"Вони прийшли нас вбивати, а ми їх будемо як "б**дєй" палити", – матюкався парламентарій.
Свою акцію він назвав протестом.
Він також вчергове поскаржився, що йому загрожує кримінальна відповідальність за систематичну появу на публіці в папасі радянського зразка.