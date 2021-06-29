У Харкові депутата облили сечею: відео "уринотерапії"

У Харкові депутата від "опозиційної платформи – За життя" Анатолія Родзинського облили сечею. Це сталося біля обласної державної адміністрації 29 червня, повідомляє Обозреватель.

Запис спочатку була опублікований у соцмережах, але пізніше політик на своїй сторінці у Facebook підтвердив інцидент. Він заявив, що йому зіпсували піджак Brioni.

На кадрах видно, що невідомий хлопець підбіг до депутата біля будівлі ОДА. Автор ролика підкреслив, що рідиною була сеча, а інцидент пов'язаний з діяльністю Родзинського ще до депутатства.

Сам політик пише, що його облили "якоюсь їдкою рідиною". Також він звинуватив в цьому організацію "Традиції і порядок", назвавши нападника "неонацистом".

В організації зі свого боку відхрестилися від інциденту. Там припустили, що напад могли скоїти "ошукані Родзинським люди". Їхню заяву наводить місцевий сайт Newsroom.