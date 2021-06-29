Американські вчені винайшли нанопастки для коронавірусу

Співробітники Університету Північної Кароліни (США) винайшли оригінальний спосіб нейтралізації коронавірусу, що потрапив в організм за допомогою спеціальних нанопасток. Після введення в організм вони стають помилковою приманкою для спайкового білка вірусу, повідомляє Страна.ua.

Про нову методику боротьби з коронавірусом йдеться на сайті університету. Вірус SARS-CoV-2 за допомогою спайкового білка чіпляється за ангіотензинперетворюючий фермент 2 (ACE2), який знаходиться на поверхні клітини людини, і проникає в неї. Вчені вирішили не боротися з вірусом безпосередньо, а обхитрити його. Для цього вони ввели в організм частинки сфероідних клітин легенів людини (LSC) з такими ж рецепторами ACE2.

Коли вірус потрапив в організм, ці клітини стали для нього помилковими цілями і не дозволили йому розмножитися. Таким чином, уклали автори розробки, коронавірус навіть при попаданні в організм не може заразити його.

Одна з переваг такого методу в тому, що помилкові клітини вводяться неінвазивними методами, за допомогою інгаляції. Крім того, за словами вчених, аналогічні методи вже використовують при боротьбі з іншими респіраторними інфекціями, тому почати виробництво препаратів з пастками можна буде вже в найближчому майбутньому.

"Сконцентрувавшись на захисту організму, а не на самому вірусі, який продовжує мутувати, ми отримали можливість розробити терапію, яка буде ефективна довгий час" , - заявив один з авторів дослідження.

Він додав, що вакцина змушує організм боротися з вірусом, і щоб розмножуватися далі, він мутує. У разі запуску нанопасток, організму не доведеться протистояти вірусу, бо помилкові клітини будуть брати удар на себе.

Фахівці Університету Північної Кароліни вже перевірили цей метод лікування на мишах і на макаках. Тести показали, що LSC-приманки знижують запалення і фіброз в легенях, а також значно прискорюють процес виведення вірусу з організму. Тому вже в доступному для огляду майбутньому ми можемо очікувати появу ефективних препаратів від коронавірусу у вигляді інгаляторів.