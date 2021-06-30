У США батькам дадуть право вибору свого гендеру при народженні дитини

Батькам дадуть право вибору свого гендеру при народженні дитини в штаті Вісконсін, США. Про це, з посиланням на губернатора штату Тоні Еверса, повідомляє Лента.Ру.

"Ця зміна відображає прихильність моєї адміністрації до нейтральної з гендерної точки зору термінології та визнання того, що сім'ї Вісконсіна різноманітні і повинні цінуватися і поважатися", - сказав Еверс.

За інформацією видання, форми, які використовуються для створення свідоцтв про народження, також будуть оновлені, щоб включити графи "батько-батько", а також "мати-батько", щоб сім'ї з двома батьками-чоловіками або двома батьками-жінками мали право вибору свого гендеру.